L’échevine de l’Égalité des chances, Alicia Monard, et le président du CPAS carolo, Philippe Van Cauwenberghe, ont déjà agi dans ce dossier; tant et si bien que le processus mis en place au niveau wallon par la ministre Christie Morreale vient s’ancrer à Charleroi. La distribution de protections hygiéniques sur l’ensemble de la province de Hainaut a été confiée aux FPS, Femmes prévoyantes socialistes, de Charleroi. L’échevine de tutelle se réjouit de cette évolution: "Les moyens dégagés par la ministre sont une formidable opportunité pour mettre un coup d’accélérateur à la lutte contre la précarité menstruelle à Charleroi. Mais le tout n’est pas d’avoir des moyens, encore faut-il les allouer de façon juste et cohérente" . C’est pourquoi l’échevine a mobilisé quelque 150 structures sociales et médicales, présentes à Charleroi, pour assurer le succès de l’opération. Au final, 38 de ces acteurs de terrain sont devenus partenaires à long terme du projet.

Jusqu’ici, 35500 serviettes hygiéniques ont déjà été distribuées et, désormais, cinq distributeurs automatiques sont installés en test, à des endroits clés de la ville.