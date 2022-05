Charleroi: 15 ans de prison pour l’ex-policier adepte des « branlettes-parties »

L’ex-policier était poursuivi pour viols et d’attentats à la pudeur sur sept victimes durant une quinzaine d’années, dont son fils adoptif. Une des ex-petites amies du fils, presque majeure à l’époque des faits, a dénoncé le triangle amoureux des plus curieux qu’elle a vécu durant sa relation sentimentale. « Elle s’est rendu compte de la relation fusionnelle qu’avait le prévenu pour son fils. Le père était jaloux » , indiquait Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. D’après le témoignage de la jeune fille, Dimitri demandait des « nudes » à son fils ou « s’incrustait » dans les relations sexuelles du couple. « Elle se trouvait dans la chambre avec son copain. Le prévenu est arrivé avec de l’alcool et du cannabis. Ce dernier et son fils ont joué à faire l’hélicoptère. Puis le prévenu a insisté pour que son fils et sa belle-fille fassent l’amour sous ses yeux. Il donnait des conseils à la jeune fille sur la manière de bouger son bassin, durant l’acte, ou comment faire une bonne fellation. »