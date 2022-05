Charleroi: l’augmentation de la dette communale suscite l’inquiétude

Deux phénomènes contribuent à l’aggravation du déficit structurel. D’abord le faible rendement de l’impôt des personnes physiques et des additionnels au précompte immobilier. Bien que les taux soient élevés, ces recettes diminuent à chaque exercice. Encore deux ou trois ans comme ça et on redescendra au niveau de… 2010. La ventilation des rentrées le confirme: l’impôt ne représente plus que la moitié de la dotation au fonds des communes, première source de financement – et de loin.

Ensuite, il y a le coût élevé de l’action sociale et de la sécurité: Charleroi est la seule ville wallonne où les dépenses annuelles de CPAS et de zone de police dépassent les 300€ par habitant. Au bout du compte, l’endettement s’aggrave.

Une situation à laquelle contribue en 2022 la hausse annoncée de 1,2 million des dépenses de fonctionnement de la Ville. Dans un avis au vitriol repris dans le rapport de la commission du Budget, le directeur financier Éric Wartel épingle une contradiction entre le projet de modification budgétaire (MB) et les efforts d’assainissement entamés de longue date. Pour lui, cette MB ne rencontre pas les conditions de la Wallonie pour l’octroi du prêt d’aide extraordinaire Oxygène. Wartel évoque plusieurs éléments "regrettables" (sic) qui vont compliquer les négociations avec l’autorité de tutelle en vue de l’élaboration du budget 2023: augmentation des frais de réception, du coût d’enlèvement des conteneurs à déchets sur les sites communaux, de la prise en charge des dépenses énergétiques de certains clubs sportifs alors que les compteurs devaient être transférés à ces derniers…

L’opposition n’a pas manqué de s’emparer de cet avis pour flinguer la gestion budgétaire de la majorité. Pour le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos, la majorité mène la Ville à la faillite en empruntant un chemin parsemé de strass et de paillettes. Le PTB s’interroge sur l’augmentation continue de la dette. Il faut d’urgence des remèdes structurels et un refinancement.