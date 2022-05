Débat entre Jean-Marc Nollet et Paul Magnette, ce mardi à Charleroi

Prendre le temps d’échanger ses idées, de s’écouter, d’expliquer ce que l’on veut et pourquoi: loin de l’instantanéité tumultueuse des Tweets et des commentaires assassins sur les réseaux sociaux, loin des simplismes binaires auxquels sont trop souvent réduits les débats politiques, c’est en mode rencontre présentielle que le co-président d’Écolo Jean-Marc Nollet a choisi de défendre son dernier livre Conquêtes, chemins, adversaires et alliances pour la transition écologique , édité par Couleur livres et Etopia. Depouis quelques semaines, un roadshow le conduit ainsi à travers la Wallonie et Bruxelles où l’attendent des interlocuteurs issus du monde politique, syndical, économique, social. Ce mardi, il jouera à domicile: il a en effet rendez-vous avec Paul Magnette à Charleroi à la brasserie du centre culturel régional l’Eden, dans le cadre d’un débat qu’animera la secrétaire fédérale du Mouvement Ouvrier Chrétien Adeline Baudson.