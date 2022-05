Le Marignan à Charleroi: une nouvelle saison forcément sous le signe du rire

La troupe Cabaret 2000 a 22 ans, le projet du théâtre Marignan en a 5. "Nous avons survécu à deux ans de pandémie et de divers confinements avec résilience et imagination. Le propriétaire du bâtiment, ancien cinéma du centre-ville, a fait un geste, le chômage temporaire a aidé notre personnel, l’ASBL "Divertiscènes", la Ville de Charleroi et la Fédération Wallonie-Bruxelles nous ont soutenus" , résument Jacky Druaux et Antoine Vandenberghe avant de lever le rideau sur la saison 2022-2023. Cinq spectacles sont au menu, avec des pièces plus ou moins connues, toutes pétries du meilleur théâtre de divertissement et de boulevard. Du 23 septembre au 16 octobre, ce sera Le Syndrôme de l’Écossais , d’Isabelle Le Nouvel; du 9 décembre au 8 janvier, et incluant donc les soirées spéciales de réveillons, il y aura Bossemans et Coppenolle . "Après le succès de l’Union cette saison et en plein contexte de la Coupe du Monde au Qatar, nous aurons des surprises pour sublimer le côté footballistique de ce grand classique" , promettent Druaux et Vandenberghe. Du 3 au 26 février 2023, place à Le Carton , de Clément Michel. Du 24 mars au 16 avril, Nelson , de Jean-Robert Charrier, fera se plier le public tandis que les derniers rires viendront du 18 mai au 11 juin, avec Impair et Père , de Ray Cooney.