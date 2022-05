Charleroi: les lauréats des budgets participatifs sont connus

Lancé au départ de l’espace citoyen Porte Ouest au début des années 2000, le concept fut si convaincant qu’il a fini par s’étendre aux 15 communes de Charleroi. C’est le Comité d’agrément des budgets participatifs (composé de conseillers de l’action sociale et d’agents du CPAS, de représentants de l’associatif et d’anciens lauréats) qui a retenu les 18 projets présentés sur base de critères reprenant la lutte contre l’exclusion, le renforcement du lien social et l’impact positif sur les personnes en situation de précarité. L’aspect innovant et le nombre de personnes potentiellement concernées ont aussi été pris en compte. Le budget maximum par projet est de 3500 et chacun des projets retenus fait l’objet d’une convention avec le CPAS.