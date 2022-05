Charleroi: les équipes des centres PMS en grande souffrance

Pendant et après la crise du Covid, ils ont fait le job et rempli la mission de service public que le gouvernement leur avait assignée. Mais les intervenants psycho-médico-sociaux sont à présent sur les rotules. "Comme les jeunes que nous continuons à accompagner, nous n’allons pas bien du tout, écrasés par une surcharge de travail , témoigne la directrice d’un centre PMS de la région de Châtelet. Les aspects sanitaires ne faisant plus la une, plus personne ne semble s’inquiéter de la santé mentale des jeunes, de ce qu’ils vivent. Pourtant, les séquelles sont toujours bien présentes… Nombre d’entre eux ne sont plus pris en charge par des services de seconde ligne débordés. Ils restent donc au niveau de la première ligne, celui des centres PMS, sur les épaules desquels reposent beaucoup trop de prises en charge."