Charleroi: l’Ancre va vivre une semaine de plein plaisir

Tout commencera donc le samedi 18 juin, avec une soirée d’ouverture qui permettra deux découvrir deux expos. Celles-ci seront accessibles gratuitement, toute la semaine du Focus, aux heures d’ouverture du théâtre. Inverties mettra en évidence, sur supports audio et vidéo, onze témoignages lesbiens tandis que Porn this way , expo montée avec le Centre d’Action Laïque, consiste en des portraits de personnalités homophobes, réalisés par le plasticien Thibaut Delsemme, à partir d’images de porno gay.

Deux ateliers seront également organisés pendant ce Focus. Le premier, un workshop d’écriture érotique, seul moment uniquement réservé aux femmes, aura lieu à l’Ancre, le 18 juin, dès 14 heures. Inscriptions au 07131 40 79. L’autre,

en partenariat avec le BPS 22 aura lieu le 22 juin et consistera en la création d’affiches érotiques rétro. Inscriptions au 07131 40 79.

Sur scène, l’Ancre va enchaîner quatre "soirées combo". "L’idée, c’est de choisir laquelle on préfère, sachant que le spectacle est le même mais que la suite de la soirée est différente, chaque fois" , épingle Noémi Haelterman. Du 21 au 24 juin, à 19 heures, les spectateurs assisteront à Orgasme(s), une création du Canine Collectif, ou l’histoire intérieure et humaine de Lisa qui, à 30 ans, se rend compte qu’elle n’a jamais connu l’orgasme et que le sujet reste un tabou social. Le mardi, c’est une conférence de l’ULB qui suivra la représentation; le mercredi, une petite pièce satirique autour des tabous sexuels; le jeudi, un cabaret transformiste, avec Colette Collerette, Flying Willy et Peggy Lee Cooper. Le vendredi 24 juin, enfin, ce sera la fête de clôture, dans les jardins de l’Ancre, moment accessible également à celles et ceux qui ont pris part à l’une des précédentes Soirées combo. Toutes les réservations via le site www.ancre.be .

Noémi Haelterman conclut, avec insistance: "Ce focus est une proposition culturelle, avec du contenu et de la réflexion, ce n’est certainement pas un Salon de l’érotisme" .

Le point sur les travaux en cours

L’ensemble de ce Focus orgasmique se déroulera donc dans les locaux historiques du théâtre, rue de Montigny. Un symbole qui souligne une nouvelle fois le contexte sans cesse changeant des grands travaux de modernisation de l’Ancre, qui avaient été annoncés, une toute première fois, en 2014 puis confirmés, avec vues de synthèse à l’appui, en 2017. Pandémie oblige, l’Ancre a même déjà, ces derniers mois, proposé plusieurs spectacles hors de ses murs, afin de pouvoir concilier jauge de remplissage et rentabilité, au Centre de Délassement de Marcinelle, notamment.

"Nous ne pouvons et ne voulons nous avancer en rien , entame Noémi Haelterman. Mais notre directeur, Jean-Michel Van den Eeyden, assiste à des réunions avec la Ville et Igretec de manière quasiment hebdomadaire. C’est de toute façon positif" . Le calendrier reste donc incertain mais il ne fait de toute façon aucun doute que pendant la durée du chantier, estimée entre 2 et 3 ans, l’Ancre devra proposer ses spectacles ailleurs, sous d’autres formes. "Nous venons, à cette fin, d’acquérir un chapiteau de plus ou moins 140 places. Il faut que ces moments que nous passerons en itinérances amènent à quelque chose de positif, soit en nous installant chez des partenaires et amis du réseau culturel carolo, soit en amenant nos spectacles au cœur des quartiers, avec notre chapiteau. Tout sera possible" .

Toujours sans certitude aucune, les travaux pourraient démarrer à l’été 2023. Mais étant donné les délais sans cesse repoussés, on comprend que le premier réflexe soit la prudence. Noémi Haelterman reprend: "Ces divers reports ont tout de même eu une conséquence très positive: le projet de départ a été entièrement revu; tout le bloc de maisons voisin de notre théâtre sera désormais abattu et l’Ancre nouveau ne sera plus en longueur derrière une petite façade mais bien tout en largeur, le long de la rue de Montigny. Ce qui donnera une visibilité bienvenue à notre futur espace Horeca" .

La responsable des publics au sein de l’Ancre conclut sur l’unique certitude dans ce dossier, à ce moment: "Une fois que nos travaux seront terminés et que l’Ancre deviendra le Centre dramatique que Charleroi mérite, l’enjeu sera d’obtenir les soutiens financiers structurels suffisants pour faire tourner nos deux salles et nos autres espaces de création" .