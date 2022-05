Les Espaces citoyens au coeur des quartiers de Charleroi

Les Espaces citoyens (EC, en abrégé) de la Ville de Charleroi sont des lieux ouverts à tous, ressortant du CPAS et entrant dans la politique du PCS (Plan de cohésion sociale). Nul besoin d’être bénéficiaire d’allocations pour pousser la porte d’un des quatre EC répartis sur le territoire de Charleroi. Situés à Gosselies, à la Porte Ouest à Marchienne-au-Pont, à la Docherie et à Dampremy, les espaces sont implantés au sein des quartiers, et donc au plus près de la vie des Carolos.