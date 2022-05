Quels aménagements pour la place Albert 1er à Monceau: de la végétation ou du parking ?

Associer les utilisateurs à l’aménagement de leur cadre de vie en intégrant leurs besoins ou souhaits (stationnement, mobilité, végétation, aires de jeux ou de rencontre…): c’est le principe de la maitrise d’usage. La démarche a été initiée dans le cadre du plan Places que pilote le bourgmestre, sous l’égide de la Première échevine Julie Patte en charge de la Participation. Or, des habitants de Monceau se plaignent de ne pas être écoutés. "Il ne s’agit que d’une minorité d’entre eux , selon Paul Magnette. La plupart aspirent à un meilleur cadre de vie."

Mais c’est quoi un meilleur cadre de vie? " Cela peut se résumer à quelques emplacements de stationnement supplémentaires, pour permettre aux usagers du commerce local de trouver facilement de la place , affirme un riverain. Envoyer les voitures sur un parking à 500 mètres ne va faire qu’encombrer inutilement la traversée de Monceau et priver le quartier d’une partie de son activité économique. Dans l’horeca notamment."

Et puis, c’est toute la crédibilité du processus de consultation citoyenne qui se voit battu en brèche. "Si l’autorité communale a déjà décidé de ce qu’elle voulait comme aménagement public, à quoi cela sert-il de nous demander notre avis?" Les opposants insistent: "Monceau, ce n’est pas le centre-ville de Charleroi. C’est un noyau urbain du district ouest et grâce au parc du château, un poumon vert et une destination de promenade familiale le week-end et par beau temps. Priver les commerçants de parking à cet endroit revient à les mettre en danger."

La concertation va se poursuivre, indique le bourgmestre. Le projet n’est pas encore plié. Mais selon lui, ce serait dommage de privilégier la voiture aux dépens de la qualité de l’espace public et des piétons.