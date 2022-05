La Sambrienne améliore 60% de son patrimoine locatif

Conformément aux impératifs régionaux intégrés au plan de construction, déconstruction et d’accès à la propriété, le plan de rénovation et d’embellissement 2020-2025 améliorera la performance énergétique des bâtiments et l’impact environnemental d’une part, le confort et le bien-être des habitants de l’autre.

La Sambrienne s’impose d’atteindre le label B pour l’ensemble de son parc à l’horizon 2030. "C’est un impératif quand on sait que seulement 10% de nos logements actuels disposent d’un PEB A ou B… contre 40% en PEB F ou G" , observe le vice-président Julien Lechat. "Des critères ont été définis pour cibler les bâtiments les plus énergivores. Cela répond à une urgence à la fois climatique et sociale ", complète le président Maxime Felon.

La remise à niveau des équipements de sécurité des immeubles collectifs ira de pair avec une amélioration de l’espace public. Les travaux s’étaleront sur plusieurs années. Les premières commandes sont passées. Les chantiers commenceront dans quelques jours. Et l’ensemble des commandes aura été confirmé avant fin 2024.

"Ce plan mobilise l’ensemble des équipes en interne, mais aussi des ressources extérieures qui réduiront la durée des procédures et accéléreront les vitesses d’exécution" , ajoute le directeur immobilier Fabrice Jacqmin.