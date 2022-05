Charleroi Métropole recrute des citoyens qui bougent

Charleroi Métropole est à la recherche de 100 citoyens acceptant de participer à une campagne de collecte de données en matière de mobilité et de qualité de l’air et d’installer chez eux un capteur « dispositif de comptage de flux de déplacement multimodal » (Telraam). Charleroi Métropole a obtenu les financements pour acquérir et installer 100 capteurs dans le cadre d’un projet Interreg, qui mobilise donc plusieurs régions frontalières dans des pays européens voisins. Ce dernier concerne 11 communes de la région de Charleroi et de la Botte du Hainaut, pour son volet inscrit en Belgique.