Charleroi: l’ex-braqueur Angelo Cafasso prévenu pour un coup violent à Quartier d’été

Ce soir-là, vers 0h40, Angelo et son épouse quittent le Quartier d’été. À la sortie, un groupe d’hommes (dont Abdelhamid faisait partie) accoste l’épouse et des amies. " Elles marchaient devant moi et le groupe a commencé à les accoster, à les draguer. J’ai dit qu’elles étaient accompagnées et l’interlocuteur n’a pas apprécié. Il avait bu, m’a insulté avant de me porter un coup au visage. Je me suis défendu, mais je ne suis pas responsable de la fracture de la mâchoire de la victime ", confirme Angelo Cafasso.

Pas du tout la même version

Pour Me Khoulalene, partie civile pour Abdelhamid, la scène de coups ne s’est pas déroulée de la manière décrite par le prévenu. " La victime et son cousin ont été pris à partie par le prévenu, qui reprochait des propos déplacés vis-à-vis de son épouse. Il y a eu un premier coup porté à l’estomac de mon client par le prévenu, avant un violent coup à la mâchoire.Il a perdu connaissance en chutant face contre le sol. Le cousin confirme les faits . »

Le parquet, se repose sur les éléments du dossier et déplore la présence de deux seuls témoins.La substitute Broucke considère que Angelo Cafasso est bien l’auteur du coup de poing à la mâchoire de la victime. Pour établir la peine à requérir, le parquet tient compte du casier judiciaire du prévenu: l’ex-braqueur a écopé d’une lourde peine de 15 ans de prison prononcée par la Cour d’assises en 2006 pour vols avec violence et association de malfaiteurs.

Une peine de 15 mois de prison, en état de récidive, est requise. Me Lauvaux, à la défense, plaide un acquittement en raison d’un état de légitime défense.Il souligne aussi le changement radical de vie de son client. « Aujourd’hui, il a une société et une épouse. En février 2011, il a bénéficié d’une libération sous surveillance électronique et n’a plus rien commis délictueux. C’est son passé de sale gamin dont on parle encore . »

Jugement pour le 17 juin.