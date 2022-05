Peine de travail pour le dealer

Le suspect avait sur lui quatre pacsons de cannabis et six boulettes de cocaïne planquées dans un emballage de chewing-gum. Abdoulaye avait rapidement confirmé avoir acheté le cannabis peu avant à la rue Turenne et revendre une partie de sa marchandise pour subvenir à ses besoins. Pour la cocaïne, Abdoulaye jurait qu’il venait de ramasser les boulettes au sol. Version pas totalement dénuée de vraisemblance selon le tribunal lors du jugement mardi après-midi.