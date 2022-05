Trafic de cocaïne à Courcelles: prison avec sursis

Yassin, lui, contestait toute implication dans l’association mise en place par Mohamed. Le parquet estimait pourtant avoir suffisamment d’éléments pour confirmer son implication dans le trafic. " Il y a des photos de Yassin dans son téléphone, avec des billets. Sans compter les témoins qui ont reconnu l’avoir vu confectionner aussi des boulettes de cocaïne. L’analyse ADN confirme la présence de l’ADN de Mohamed sur les boulettes, mais aussi celui de Yassin ." Sabrina s’occupait de prendre des commandes par téléphone ou de recevoir des paiements sur son compte bancaire.

Une peine de minimum 2 ans de prison était requise contre Mohamed et dix-huit mois minimum contre Yassin et Sabrina. Le tribunal correctionnel a infligé une plus lourde peine de prison à Mohamed et Yassin: 30 mois, avec un sursis simple de 5 ans. Sabrina, bien présente à la lecture du prononcé, est tombée des nues en entendant la peine de 2 ans de prison prononcée contre elle.