Le MR carolo rajeunit ses troupes

Sandy Salmon préside les jeunes MR de l’entité et Umut Karasular est issu du milieu entrepreneurial. Les deux trentenaires incarnent la relève libérale: ils entendent renforcer les rangs du MR et porter demain les espoirs de la jeunesse aux côtés de Manon Choël et Lætitia Dehan, conseillères déjà actives.

Après un bachelier en marketing qu’il a complété par un master en sciences de gestion, Sandy Salmon, qui travaillait dans le secteur de l’agroalimentaire, s’est mis pendant deux ans au service de la présidence de son parti dans les matières liées à l’enseignement. Professeur d’économie à l’institut Notre-Dame, le militant a su attirer de nouveaux membres au sein des Jeunes MR. "Nous en avons augmenté le nombre de 10% cette année, pour arriver à 200" , explique-t-il. Le moteur de son action s’articule sur deux thématiques: la lutte contre l’insécurité, pour commencer, "parce que les jeunes en souffrent autant que les aînés. Harcèlement en rue, cyberharcèlement, racket, autant de problématiques présentes dans leur vie quotidienne" , note-t-il. Réélu en janvier pour deux ans à la présidence des Jeunes MR, Sandy Salmon porte aussi des revendications en matière d’accès à la propriété pour les moins de 35 ans.

Entrepreneuriat

Umut Karasular est quant à lui titulaire d’un bachelier en biochimie et d’un master en sciences du travail de l’ULB. Après 14 ans de fonction au laboratoire du CHU de Charleroi, il a choisi de s’investir à temps plein en tant qu’indépendant. Sa famille est active dans l’horeca et l’immobilier.Elle est surtout connue à travers les restaurants Steak House, une enseigne qui compte six points de vente dont quatre en région de Charleroi et Thuin. Ce qui intéresse ce militant promu vice-président de Télésambre, c’est l’entrepreneuriat. Sa famille a engagé un demi-millier de personnes dans les secteurs où elle est active. Elle en occupe toujours plusieurs dizaines, salariés et jobistes.

Depuis le début de l’année, Umut Karasular a rejoint l’équipe de Denis Ducarme à Charleroi.Il l’aide à mettre en place un cycle de rencontres citoyennes dans les anciennes communes. Un road show qui démarrera en septembre jusqu’aux élections communales. " Beaucoup de mandataires ont perdu le contact avec les gens. Nous voulons aller à leur rencontre dans les quartiers, pour les remobiliser" , indique Denis Ducarme.