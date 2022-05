Pour marquer l’événement, le bourgmestre Paul Magnette et son échevin en charge des Travaux, Éric Goffart, ont embarqué à bord d’une immense raboteuse qui a évacué la couche de tarmac de couverture sur une bande de plusieurs centaines de mètres.

20 fois plus d’argent qu’auparavant

Éric Goffart l’a souligné sur place: à la date du 3 décembre qui marquera le 10eanniversaire de sa présence, on en sera à la 520eexécution, soit une moyenne d’une route par semaine sans interruption. Jamais la première ville de Wallonie n’avait investi aussi massivement dans la réfection de ses voiries qui, comme l’a souligné le bourgmestre, constituent le premier cadre de vie des habitants.

Vu l’état du réseau lors de l’installation de la précédente tripartite, un rattrapage s’imposait.Un véritable plan Marshall a été mis en place pour soutenir la cadence, avec un effort en fonds propres. Partout sur le territoire communal, les nouveaux aménagements intègrent et priorisent la sécurité routière et la nature en ville.

Le marché stock actuellement en cours s’élève à plus de 8,3 millions€, montant auquel il faut ajouter celui du plan trottoirs d’1,8 million€. D’ici la fin 2024, ce sont donc 10 millions€ qui auront été injectés dans l’amélioration du visage des quartiers et de l’infrastructure de mobilité. C’est vingt fois plus d’argent qu’on en consacrait dans le passé lors d’une mandature, a insisté l’échevin.

Objectiver les choix

Pour mener ce programme à grande échelle, il fallait définir une méthodologie. Des critères de sélection rigoureux ont dû être établis. Niveau de dégradation du revêtement, présence d’écoles, passage de bus et de véhicules de secours, chaînons manquants, nombre de réclamations enregistrées par le service assurances de la Ville sont autant d’éléments qui ont permis d’objectiver les choix.

Le plan routes 2022 est déjà bien avancé: 22 chantiers ont été clôturés depuis le début de l’année, 16 autres sont en cours dont la rénovation des rues Charbonnel à Ransart et Joseph Wauters à Dampremy. Certains touchent à leur fin, notamment les travaux du faubourg de Charleroi, à Gosselies, aux abords du collège Saint-Michel, ou le remodeling de la place Matteoti à Ransart.

L’effort d’investissement va se poursuivre pour permettre d’achever la remise en état complète du réseau. Il va aussi falloir affecter des moyens à l’entretien des rues déjà traitées et qui commencent à présenter des signes de fatigue. En 2022, treize autres chantiers sont encore à venir dans les districts sud à Marcinelle, Couillet et Mont-sur-Marchienne, à l’ouest à Marchienne, au nord à Jumet et au centre à Charleroi et Lodelinsart.