Plusieurs chantiers sont prévus à Charleroi: mode d'emploi

Après analyse de l’état des trottoirs, les services de la Voirie ont opté pour le rabotage du tarmac et un remplacement de la couche d’usure sur 9 centimètres d’épaisseur. Les trottoirs actuels seront maintenus. Vu l’interdiction de circuler sur les axes de chantiers, deux déviations ont été mises en place, les arrêts des lignes de bus MIDO et 172 ont été provisoirement déplacés dans les rues Loos et Puissant.

Étalées jusqu’en 2024, les rénovations de voirie ont été réparties en quatre catégories: exécutions de chirurgie lourde pour 120 rues, lifting en urgence pour 65 autres, reconditionnement plus light pour 64 et aménagements spécifiques pour 26. L’ensemble de ces projets représentent un investissement public de 60,7 millions€. La liste est évolutive, des réévaluations interviennent à intervalles réguliers. C’est ainsi que des rues peuvent changer de statut et devenir prioritaires.