La réponse à la question varie selon les deux camps. Pour Yassine, c’est son ex-compagne qui est venue vers lui. D’après lui, cette dernière lui pourrit la vie depuis leur séparation. " Moi j’étais avec ma nouvelle copine. On allait chercher son fils à l’école. Depuis la séparation, elle ne fait que me suivre, elle me harcèle, etc. Quand elle nous a vus, elle est descendue de la voiture ." Du côté de la partie civile, la chanson est légèrement différente: le prévenu et sa nouvelle compagne se sont dirigés vers la plaignante, avant que Yassine lui assène un coup de poing à l’arrière de l’oreille gauche.

Un dossier très léger

Et puis, il y a le parquet. Le substitut du procureur confirme d’emblée que le dossier est excessivement mince. Tout d’abord, il n’y a pas de certificat médical ni de constat de lésion. Le prétendu coup de poing à l’arrière de l’oreille n’a pas été constaté, ni par les policiers ni par un médecin. " Il n’y avait rien de visible, donc ma cliente ne s’est pas rendue chez le médecin ", précise en réponse la partie civile.

Oui, il y a bien un témoin qui a confirmé la version des faits de la victime. Mais qui est-il et quelle est sa crédibilité? Nul ne le sait. " Il a préféré rester anonyme. On ne sait pas d’où il sort et quelle est sa crédibilité ", affirme le parquet. Un acquittement, au bénéfice du doute, est requis. " Je dois pouvoir convaincre au-delà de tout doute raisonnable. S’il s’agit même d’un infime doute, la loi confirme qu’il doit profiter au prévenu ."

La tâche de MeDonatangelo, avocat de Yassine, a été facilitée. Ce dernier a plaidé un acquittement.

Jugement le 20 juin.