Charleroi: des élèves formés durablement aux économies d’énergie

Dans la foulée du projet wallon Génération Zéro Watt auquel elle a pris part jusqu’à l’an passé, la Ville avait décidé de lancer son propre projet de sensibilisation à l’énergie. Qui, hier, s’achevait dans l’une des écoles primaires participantes, à la Neuville à Montignies-sur-Sambre.

"Génération Zéro Watt avait été très positif , explique Philippe Lombart, conseiller énergie du cabinet Desgain. À l’école du Phénix, à Dampremy, on avait atteint 45% d’économie d’énergie au lieu des 30% fixés. Mais ce projet ne concernait que deux écoles de l’entité.Il ciblait opportunément les chiffres, et n’envisageait que l’électricité. On voulait aller au-delà."

Enthousiasme

La Ville a donc conçu son propre projet. "On voulait davantage d’écoles impliquées, envisager toutes les énergies, et que les enseignements dépassent les murs de l’école, jusqu’à la maison et même dans la ville. Cela complétait bien Génération Zéro Watt" , enchaîne Xavier Desgain.

Le marché a été remporté par l’ASBL Environnement et découverte, spécialiste en la matière et expérimentée. Sur base volontaire, les écoles du réseau communal ont posé leur candidature. Dix ont été retenues.Au menu, un cycle de cinq séances d’une matinée pour cogiter positivement sur l’énergie au sens large, et concevoir des actions concrètes.

Avec une méthode basée sur les expériences personnelles et le jeu, mais aussi la créativité pour laquelle l’enseignant maison prend le relais, les animateurs de l’ASBL ont amené les élèves de 5eprimaire à un résultat probant. La dernière séance du cycle, hier matin, à l’école de la Neuville, en a été l’illustration, à en juger par les réponses enthousiastes, les présentations de panneaux didactiques et les gestes déjà adoptés, à l’école et en dehors…

Une lettre au mayeur

Santino et Jean ont ouvert la présentation avec un slam de leur composition: on pouvait difficilement prévoir plus belle entrée en matière.Place, ensuite, à l’animatrice qui n’a guère eu de difficultés à obtenir des réponses à ses questions relatives aux gestes pour économiser l’énergie, aux différentes sources d’énergie et à leurs caractéristiques.

Pour suivre, des panneaux didactiques abordant des thèmes allant de l’utilité de l’énergie à la façon de faire concrètement des économies, à l’école et en dehors, en passant par la provenance de cette énergie, les bonnes raisons de l’économiser ou encore les points verts et les points rouges (plus nombreux) de l’école en la matière, avec une lettre qui sera adressée à ce sujet au bourgmestre, Paul Magnette…

Démarche… durable

L’échevine de l’Enseignement, Julie Patte (PS), souligne un aspect clé du projet: "L’école est un lieu de transfert.Les 5e sont les ambassadeurs auprès de leurs parents et des plus petits de l’école." Ils leur proposeront d’ailleurs de relever des challenges au niveau de leur classe en posant des gestes pour l’environnement, scellés dans une charte. "L’intérêt du projet, c’est aussi la dynamique de groupe qui incite l’ensemble à adopter les bons gestes et à les conserver."

Des propos corroborés par Julie Leens, directrice de l’ASBL. "Les petits gestes du quotidien, une fois acquis, restent ancrés.La protection de l’environnement est un sujet qui les préoccupe, au-delà des économies d’énergie qui y sont liées, mais qui concernent davantage leurs parents."

Le projet sera reconduit lors de la prochaine année scolaire, avec dix autres écoles.