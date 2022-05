Si on totalise toutes ses condamnations, il doit purger une peine de sept ans derrière les barreaux. Ces dernières années, le jeune homme a accumulé les casseroles judiciaires, via des vols. Condamné une première fois 40 mois de prison et une seconde fois à deux ans, il risque d’ajouter une nouvelle condamnation à son casier judiciaire déjà bien fourni.

Ce lundi matin, c’est pour un nouveau vol avec violence commis à l’Intermarché de Ransart le 18 décembre 2018 que Dylan a comparu devant la 11echambre du tribunal correctionnel. Un mois avant de dérober de la charcuterie, des articles à la boucherie et de la lessive, le jeune homme venait d’obtenir un sursis…

Aucune violence exercée

S’il reconnaît volontiers avoir tenté d’embarquer les courses impayées dans la voiture de sa tante, Dylan nie avoir violemment réagi face au gérant du magasin venu l’interpeller sur le parking. " C’est lui qui m’a poussé contre une façade. Pas moi ", confirme le prévenu à l’audience.

Comme souligné par le parquet, Dylan avait pourtant admis en être venu aux mains avec le gérant. Judiciairement parlant, même la plus légère des violences suffit pour établir l’existence de la circonstance de violence.

En état de triple récidive, Dylan risque gros. Le message du substitut est clair: fini d’octroyer une chance. Une peine de 2 ans de prison ferme est donc requise.

MAnne-France Somers, à la défense, propose une absorption avec un arrêt de la cour d’appel de Liège de 2021. Arrêt qui avait condamné Dylan à 10 mois de prison pour des faits similaires. Jugement dans un mois.