Un incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi vers 1h15, dans un immeuble à appartements rue Charnoy. Les pompiers de Marcinelle et Charlerloi sont intervenus, sous les ordres du sergent Berrendors et du lieutenant Vannieuwenhoven. Le feu a pris au 3e étage, des flammes importantes se dégageant par les fenêtres.17 personnes vivant sur place ont dû être évacuées. Un des pompiers a été blessé et a dû être hospitalisé. L’intervention a par ailleurs été compliquée car l’étroitesse de la rue ne laissait que peu de passage aux véhicules des hommes du feu pour y manoeuvrer. De plus, une fois arrivés devant l’immeuble, ils se sont retrouvés dans l’incapacité d’ouvrir les portes des camions, à cause de véhicules mal stationnés. Des riverains ont cependant rapidement déplacé leurs voitures.La police a fait enlever les autres par une dépanneuse.

Les dégâts au bâtiment sont importants. Les habitants devront donc être relogés.

FVH et S.Si.