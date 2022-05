Le CHU Marie Curie à Charleroi, cerveau de la lutte contre les AVC

L’enjeu de santé publique est évident: en cas d’AVC, chaque minute, si pas chaque seconde, dans le traitement du patient peut faire la différence entre un retour à une vie normale ou un lourd handicap, si pas un décès. "À l’heure actuelle, en Belgique, on déplore encore le manque d’identification claire des centres capables d’assurer les soins de l’AVC" , reconnaît le docteur Dusart. Cette certification ESO confirme donc, à tout le moins, le rôle central que joue le CHU Marie Curie en la matière, dans le Pays de Charleroi et au-delà. Les chiffres le prouvent: depuis 2015, et donc avant même cette reconnaissance officielle, le "Stroke Centre" du CHU a déjà pratiqué plus de 500 thrombectomies cérébrales, l’intervention qui permet de déboucher l’artère cérébrale obstruée, sur un territoire qui couvre une partie de la province de Hainaut et de la province de Namur.