La Ville de Charleroi va reconvertir deux de ses chancres

Dans le dernier bulletin des questions écrites du Conseil communal, c’est à la demande de la conseillère MR Lætitia Dehan que l’échevin en charge des Bâtiments, Xavier Desgain, dresse l’état d’avancement de ces projets. Le complexe du service voirie est abandonné depuis 6 ans, des démolitions partielles de locaux sont intervenues en 2015 et 2017. "Le site a été inscrit dans le plan d’action de la politique intégrée de la Ville au volet des sites à réaménager. Pour financer ce programme, une enveloppe d’un peu plus de 8,6 millions d’euros a été octroyée à la Ville sous forme de droit de tirage" , résume l’échevin de tutelle.

Le terrain de la rue Biernaux y figure, mais les fonds ne sont octroyés qu’au terme du dépôt d’un dossier qui détaille la manière dont le terrain va être nettoyé pour trouver une nouvelle affectation. "Les détritus et encombrants déposés sur les lieux ont été évacués, le site a été clôturé" , indique Xavier Desgain.

La volonté est de recréer une zone d’activités économiques, à cet endroit. Cependant, avant d’entamer les démolitions, un inventaire amiante doit être réalisé. S’il conclut à la présence d’amiante dans certains matériaux, des dispositions seront prises pour en organiser la déconstruction dans de bonnes conditions sanitaires. Les déchets et gravats seront évacués conformément à la réglementation. Estimation du coût de l’opération: 1,261 million TVA comprise.

Le bâtiment de la plaine de jeux sera rasé

Au sentier de l’Épée, il est prévu de raser l’ancien bâtiment de la plaine de jeux. "Nous allons introduire une demande de démolition auprès du fonctionnaire délégué" , indique l’échevin des Bâtiments, Xavier Desgain. Quelle destination pour cette réserve foncière? La volonté du collège communal est de privilégier des activités sportives sur ce site. "Nous sommes à proximité des infrastructures du club de foot de Jumet Sport qui pourrait utiliser cet espace comme terrain d’entraînement" , évoque l’échevin.

Des démarches visant à la construction d’une surface synthétique sur l’actuel terrain engazonné situé face à la buvette du club sont en cours de réalisation au bureau d’études de la Ville. C’est l’échevin des Sports Karim Chaïbaï qui pilote ce dossier.

Cela fait presque trois ans que la toiture de la chapelle des Affligés, à Jumet, en bordure de la rue de Gosselies, a été recouverte par une bâche. Il ne s’agit pas de soustraire à la vue ce patrimoine classé en piteux état, mais de mettre au maximum le bien à l’abri des intempéries.

En septembre 2019, l’échevin des Bâtiments Xavier Desgain avait déjà été interpellé à ce propos. Il annonçait l’exécution d’une expertise phytopathologique des charpentes pour établir si elles étaient attaquées ou non par un champignon, afin d’élaborer le cahier de charges avec son collègue en charge du Patrimoine, Thomas Parmentier. En mai 2022, les travaux de réparation n’ont toujours pas débuté. Les Carolos attendent de leurs autorités communales qu’elles fassent preuve d’exemplarité dans l’entretien du patrimoine classé. Or, ce n’est pas le cas du tout, Charleroi est un mauvais élève. La Ville tarde à apporter les réparations qui s’imposent. "Au plus tôt on intervient pour une avarie de bâtiment, au plus on limite l’étendue de la dégradation et donc le montant de la facture" , pointe Xavier Desgain.

Interrogé par Lætitia Dehan sur la chapelle des Affligés, l’échevin rappelle que la rénovation de la toiture impose l’obtention d’un certificat de patrimoine pour lequel la procédure a été lancée en 2018. Le marché stock Toitures en cours à Charleroi permet la prise en charge du coût des travaux.

Parce que les pierres bleues qui garnissent les abords de l’édifice religieux étaient fréquemment démontées et volées, le service des Bâtiments a demandé à ce qu’elles soient provisoirement enlevées. Les marches et le muret seront ultérieurement remis à neuf. Quant aux intérieurs de la chapelle, ils vont faire l’objet de mesures de protection temporaires afin d’éviter qu’ils continuent à se détériorer.