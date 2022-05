Jumet: les dates et l'affiche de la Madeleine sont connues

Avec la fin des mesures restrictives liées à la pandémie de coronavirus, le folklore multiséculaire de Jumet-Heigne va vivre des festivités 2022 plus populaires que jamais. Certes, la marche avait battu les pavés, l’année dernière mais cela s’était fait en sacrifiant le champ de foire et les concerts sur le kiosque de la place Francq. Rien de tout cela, cette fois. Le Tour de la Madeleine revient donc en force, et en liesse avec, joyeux hasard du calendrier, une journée de festivités en plus: tout démarrera dès le jeudi 21 juillet. Les métiers forains seront ouverts dès 16 heures et une première animation musicale sera proposée à 20 heures, avec le Mononk’s Band.