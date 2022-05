Triple accident à Souvret: une des voitures a pris feu après le choc

Mercredi soir, les accidents se sont enchaînés à Souvret (Courcelles): vers 21 heures, rue Paul Janson, une BMW qui se dirigeait vers Fontaine-l’Evêque s’est déportée sur la gauche pour virer dans une rue perpendiculaire. Une Audi qui arrivait derrière elle n’a pas vu que le conducteur était à l’arrêt pour tourner et l’a percuté à l’arrière. Suite au choc, la BMW a commencé à prendre feu.Le chauffeur a pu sortir in extremis de son véhicule, mais malgré les efforts combinés de plusieurs personnes, armées d’extincteurs, les flammes ont continué de plus belle… la BMW, vide et en flammes, a alors commencé à avancer vers un champ avant de s’y immobiliser.