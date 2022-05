Charleroi: les pépites reviennent briller au théâtre

L’équipe dynamique, menée par la directrice Gaëtane Reginster, souligne: "Au-delà des représentations théâtrales, notre festival se veut aussi un lieu et un moment de réflexion sur le sens de la culture pour les tout-petits. C’est pourquoi l’événement propose également des ateliers à destination des artistes et des professionnels de la petite enfance. Le réseau culturel de Charleroi est d’ailleurs indissociable, lui aussi, de notre festival. Pépites est la face visible de l’iceberg qui, tout au long de l’année, réunit professionnels, artistes, enfants, crèches autour d’une même démarche citoyenne: l’éveil culturel du plus grand nombre." Pendant les onze jours du festival, les propositions ne manqueront pas, et au-delà des opérateurs et artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plusieurs troupes internationales seront au programme, telles que l’Helios Theater, d’Allemagne, le Teatro Paraiso, d’Espagne, ou encore le Polka Theatre, du Royaume-Uni. Le programme complet du festival est consultable sur le site https://laguimbarde.be. Les représentations, les ateliers et les conférences auront lieu au théâtre mais aussi chez les partenaires du festival, le PBA, le BPS22, l’Eden, les bibliothèques Rimbaud et Langlois, l’Antre du jeu et l’Alba-Maison des talents partagés.

Enfin, comme c’est le cas depuis 2017, le festival vivra une grande journée d’animation urbaine avec "Charleroi, ville bébés admis" qui proposera des activités ludiques pour toute la famille, au cœur de l’intra-ring. Cette année, la journée aura lieu le samedi 21 mai, de 11 à 17 h..