Les travaux de réaménagement de la gare de bus s’articulent sur deux phases. La zone A, entre les voies de métro et l’ancienne gare de bus, depuis les locaux provisoires d’accueil jusqu’au nouveau couloir sous voies, sera terminée à l’automne prochain. La création de la zone B, depuis la zone A jusqu’à la Sambre, viendra dans la foulée. Durée d’exécution: huit mois, la fin étant prévue en juin 2023. La construction des bâtiments va entrer dans son ultime phase: la réception est annoncée pour le début de l’année 2023. Quant aux voies de métro, elles sont en production, avec une livraison annoncée en septembre prochain. Leur installation ne pourra toutefois pas intervenir avant la réalisation du couloir sous voies de la SNCB, selon le gestionnaire de chantier.

Dans la zone A, le placement des bordures a démarré, et les revêtements commenceront à être posés en juin. Pour les quais du métro, leur agencement a débuté. Le mobilier suivra ainsi que le raccordement des voies à l’infrastructure existante à la fois côté station Tirou, où c’est en cours, et côté Villette, où, comme le déplore l’échevin Desgain, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduire ne se fait plus dans de bonnes conditions. Des solutions ont été recherchées pour y remédier. En vain. Il va donc falloir encore vivre avec ça quelque temps: les escalators sont en panne.Les PMR vont devoir prendre leur mal en patience…

Restent les auvents qui doivent équiper les quais, pour protéger les usagers du métro des intempéries: leur livraison a pris du retard en raison de la guerre d’Ukraine et de la pénurie d’acier sur le marché. Mais cette situation est en passe d’être réglée.

Dernier élément du remodeling de l’esplanade: le transfert du parking bus, en dessous du pont de l’Abeille, à l’extrémité ouest de l’espace remodelé, sous le petit ring. Le TEC vient d’achever le nouveau revêtement.