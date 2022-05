Assises du Hainaut: intentionnel, l'homicide de Jacques Hubinon?

Les plaidoiries et réquisitoire dans le cadre du procès devant la cour d’assises du Hainaut de Johnny Falise (49 ans) et de Francine Genicot (54 ans) débuteront mercredi à Mons. Les deux sont accusés d’une tentative d’extorsion avec la circonstance aggravante de meurtre, d’extorsions et de fraudes informatiques au préjudice de Jacques Hubinon. Les faits ont eu lieu à Marcinelle, la nuit du 27 au 28 avril 2019. La question de l’intention d’homicide sera au cœur des débats et sera contestée par les avocats de la défense.