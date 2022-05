Le Rhum Tour à Charleroi: une sélection de 380 variétés, pour la bonne cause

"La dernière édition remonte à 2019. Elle s’était déroulée à Fleurus. En une seule journée, nous avions enregistré 500 à 600 entrées, explique Michel-Yves Doumont, trésorier du Lions Club Fleurus-Gosselies, organisateur de l’événement. Cette fois, il se déroulera au Forum du Cazier, sur deux jours." Et ce qui sera proposé sera à la hauteur du changement d’échelle. "Nous approchons les 380 variétés de rhum. Ils seront proposés sur 52 stands." Une quinzaine seront tenus par des producteurs ayant fait le voyage, de Guadeloupe et de Martinique par exemple. Une dizaine seront des représentants locaux, une quinzaine des représentants commerciaux et enfin une dizaine d’amateurs du service-club.

Des rhums d’exception

"Le nombre de références, qui proviennent de maisons réputées et sélectionnées rigoureusement, est exceptionnel" , explique l’organisateur. Les rhums proviendront des Antilles et des Caraïbes, bien sûr, mais aussi d’autres contrées où est cultivée la canne à sucre, d’Amérique latine, du Sud-Est asiatique… "Il y aura une quinzaine de rhums exceptionnels, certains ayant plus de 40 ans d’âge, provenant par exemple de la maison Damoiseau, à la Guadeloupe."

Les exposants feront découvrir leur production, mais ils partageront aussi leurs connaissances sur les processus de distillation, les subtilités entre les rhums agricoles, épicés ou vanillés, indiquent encore les organisateurs. Avec, pour parrainer l’événement, Éric Boschman, œnophile bien connu, qui ne manquera pas d’ "éveiller les récepteurs sensoriels" des visiteurs avec l’humour qu’on lui connaît… Les amateurs pourront aussi associer rhums et nobles havanes, en extérieur s’entend.

Comme toute action du service-club, le Rhum tour aura un but philanthropique: les fonds récoltés seront reversés à Viva for life, qui vient en aide aux enfants en situation de pauvreté et de précarité. "Les visiteurs paieront une entrée de 16 €, qui leur donnera accès à la dégustation de quelque 250 rhums, les plus exceptionnels étant accessibles avec des suppléments variant entre 1 et 15 €. En outre, il sera possible d’acheter sur place ou de passer commande."

À ceux qui se montreraient critiques à l’égard d’un tel événement, l’organisateur insiste: "Il s’agit ici d’une consommation raisonnée, de découverte à toute petite dose. Ce n’est pas la place d’une beuverie!" L’événement est grand public et même familial, où les enfants et les jeunes de moins de 18 ans (accompagnés), mais aussi les futures mamans, seront admis gratuitement et pourront déguster des softs drinks.