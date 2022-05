Comment Charleroi veut devenir «vélos bienvenus»

Nonante kilomètres d’aménagements cyclables ont été réalisés, dont 40 de Ravel, sur Charleroi. Il faudra compter 20 kilomètres de plus dans les années à venir avec les différents chantiers prévus. "À chaque fois qu’on rénove une route communale ou que le SPW prévoit de le faire sur une régionale, on se réfère à la méthodologie décidée en 2015 dans le Plan de mobilité, pour voir s’il faut faire une piste cyclable, s’il y a la place, s’il faut plutôt faire des marquages au sol ou, au contraire, si les travaux permettent de réduire la circulation des voitures d’une bande ou de passer la voirie en sens unique pour en aménager une, etc." intervient Goffart.

À tous ces kilomètres d’aménagements cyclables, il faudra aussi ajouter, dans les années à venir, les 24 kilomètres du R1, le "ring vélo" qui vise à relier entre eux les quartiers de la périphérie de Charleroi, plutôt qu’uniquement faire des aménagements depuis et vers le centre-ville.

Au-delà du loisir

Si les trois hommes politiques font du vélo régulièrement (Magnette notamment pour son livre Voyage à Charleroi , Desgain au quotidien depuis des décennies et Goffart pour ses déplacements domicile-cabinet), ce n’est pas que l’amour du vélo qui les pousse à pédaler pour que le vélo roule à Charleroi. "L’objectif est de faciliter le transfert modal, que le vélo ne soit plus qu’un loisir, mais puisse aussi servir au quotidien pour se déplacer" , dit le bourgmestre, appuyé par son échevin écolo: "Ça apaise la ville, ça améliore la qualité de l’air et ça réduit le bruit. On a l’avantage, par rapport à d’autres villes européennes qui ont suivi le même chemin – et on voit que ça marche à Strasbourg, Copenhague ou Grenoble par exemple – qu’ici, les friches industrielles sont reliées par d’anciens chemins de fer qu’on peut réutiliser pour faire une place au vélo. On pousse aussi les services de la Ville à utiliser le vélo de plus en plus au quotidien."

Dans les années à venir, de plus en plus d’aménagements verront le jour. D’ici 2024 à 2030, le maillage prévu devrait être terminé. Quelques exemples: la rue Wauters et quelques embranchements, à Dampremy, vont être totalement réaménagés avec mise en sens unique et piste cyclable dédiée. À l’été, la rue du Port et la route Latérale vont se transformer. Le bus à haut niveau de service (BHNS), de la gare du Sud vers Couillet et Bomerée, va aussi réserver une place au deux-roues.