Pont-à-Celles: la disparition inquiétante de Lindsay Devismes

Dans l’après-midi de mercredi, Lindsay Devismes, une femme âgée de 34 ans, a été vue pour la dernière fois à Pont-à-Celles. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. La jeune femme mesure 1m70 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux bruns, les yeux bleus et des piercings sur la lèvre inférieure et sur la joue. Aucune description vestimentaire n’a pu être établie. Elle pourrait se trouver dans la région de Manage ou de Chapelle-lez-Herlaimont.