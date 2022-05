Pour rappel, Mai’tallurgie, c’est ce festival issu du terreau citoyen de Marchienne-au-Pont et qui porte toutes les réflexions et les espoirs de la population du district Ouest, à travers des rendez-vous festifs, culturels, gustatifs, informatifs, pendant une bonne quinzaine de jours. Pour ce grand retour, une thématique traversera l’ensemble des propositions d’activités: "Mai’tallurgie, mai’demain?". Les organisateurs soulignent: "Cette thématique s’est imposée à nous vu les questionnements suscités par cette crise sanitaire inédite. Cette période difficile nous a fait réfléchir à notre relation aux autres, à notre rôle dans la société et à la place de la culture et de l’art dans notre monde" .

À l’automne dernier, une expo temporaire au sein de la station de métroDe Cartier avait permis d’annoncer ce grand retour du festival. Tout au long de cette édition 2022, jusqu’au 21 mai, deux expositions seront accessibles: les Têtes de l’Art présenteront leurs dernières créations au sein du Rockerill et les stagiaires d’Avanti dévoileront leurs œuvres en trois endroits différents: au Rockerill jusqu’au 10 mai; à la MPA jusqu’au 17 mai et aux Zabattoirs, jusqu’au 21 mai.

C’est là, au bout de la rue de l’Abattoir, le long de l’Eau d’Heure, qu’aura lieu, à cette même date du samedi 21 mai, la grande fête de clôture de Mai’tallurgie. Baptisée Mai l’fiesse, la journée annonce la couleur: on va surtout s’amuser. Les stands y seront ouverts dès 10 heures; spectacles, ateliers et animations égrèneront tout ce samedi, avec quelques grands moments: un concert d’accordéon à 15h30; une jam de classic jazz à 16 heures 30 et une prestation enfiévrée de la fanfare Kermesse à l’Est, à 20 heures 30.

D’ici là, chaque jour ou presque de la biennale proposera un rendez-vous festif, instructif ou participatif: le "Carrefour des projets" se tient à la MPA (Maison de la participation et des associations) ce mardi 10 mai, de 18h à 21h. Les balades contées Hors des rails partiront de la station de métro Moulin, les 13 et 14 mai, à 9h30 et 13h30. La MPA abritera également un spectacle sur "Les enfants victimes de la guerre", le 18 mai, à 19 heures et une conférence autour des "Alternatives à la prison", le 20 mai, à 18 heures. Une radio éphémère, Radio Mai’tallurgie, couvrira tous ces événements, elle peut s’écouter via le site officiel www.maitallurgie.be où il est également possible de réserver sa participation aux différents rendez-vous.

Pour les organisateurs de la biennale et leurs nombreux partenaires, c’est donc une certitude: "Plus que jamais, nous sommes convaincus que l’art, la réflexion, l’implication, la solidarité, le partage, la communication et la découverte de notre histoire passée, présente et future, permettront de construire ensemble ce nouvel art de vivre" .