Charleroi: dix ans de transformations à l’Éden

Fabrice Laurent, quel est le rôle d’un centre culturel?

C’est l’adjuvant et le creuset de la culture.Son rôle est de provoquer des réactions. Je vais rester dans la métaphore scientifique pour résumer notre action à l’Éden depuis dix ans. Nous avons choisi la méthode essai-erreur. On teste des choses et on regarde ce que ça donne. Sincèrement, je pense qu’il n’y a pas eu de gros plantage. Parce qu’il est primordial de s’appuyer sur l’intelligence collective, nous nous sommes efforcés de puiser les ressources en interne et auprès de nos partenaires pour anticiper les attentes du public, coller au plus près des besoins du terrain, faire évoluer nos pratiques et notre mission au service des gens.

Comment définiriez-vous votre fonction?

J’aime l’image de chef d’orchestre. Pour faire jouer ensemble des virtuoses, il faut adopter le bon tempo (rires). C’est en toute modestie ce que je fais depuis mon arrivée, en avril 2012, avec pour objectif de proposer non plus seulement des spectacles mais de véritables expériences.

L’Éden a changé radicalement de posture en dix ans?

Nous avons en effet cassé certains codes. Par exemple, une des premières choses que j’ai faites peu après mon entrée en fonction, c’est d’organiser une soirée roller disco, en patins et paillettes. Cela imposait de démonter le dispositif scénique de notre salle de spectacle qui ne l’avait plus été depuis 1997. Mais j’insiste: nous n’avons rien inventé. Nous sommes passés d’un mode de fonctionnement top-down – de haut en bas – au bottom-up, de bas en haut, en nous mettant à l’écoute des associations et collectifs locaux. Un renversement total.

Comment avez-vous vécu le confinement?

On entend parfois dire qu’à toute chose malheur est bon! Le confinement a été catastrophique pour tant de gens, y compris dans notre secteur décrété non essentiel. Mais à l’Éden, grâce au maintien de nos subventions, nous en avons tiré parti pour faire de la R&D ("recherche et développement"), nous "réinventer". La Wallomobile, qui va à la rencontre des seniors en maison de repos ou des handicapés en service résidentiel, l’opération Quartiers libres qui débarque là où on ne l’attend pas, le retour au plein air en sont les résultantes. On est passé d’un modèle de culture centripète à un modèle centrifuge. Nous concilions l’exploitation de notre infrastructure avec le hors les murs.

Une offre revue de fond en comble

Bal blanc pour Halloween, découverte des terrils avec les artistes randonneurs Micheline Dufert et Francis Pourcel, soirées slam, jeudredis autour de jeux de société, battles et hip-hop A6000 contest, cérémonie des Jean-Claude, et l’on pourrait encore en rajouter… Rares sont les fronts de la culture qui n’ont pas été explorés – au moins approchés – par l’Éden. Des univers parfois inattendus.

À ce titre, Fabrice Laurent et son équipe font figure de découvreurs: ce sont un peu les Christophe Colomb des cultures urbaines. "Nous avons beaucoup travaillé sur le thème du folklore" , dit-il. Le carnaval de Charleroi en constitue la plus belle illustration. Au départ d’un projet de parade citoyenne avec le milieu associatif, l’Éden a contribué à recréer un imaginaire collectif: collecte des idées noires, procès et brûlage du corbeau, allumage du feu par les anciens sidérurgistes. Tout cela a été codifié puis testé.

"Pour les 350 ans de la fondation de la ville, nous avions intégré une nouvelle figure dans la famille des géants , rappelle le directeur. Julia est née d’échanges avec les citoyens, elle est issue de l’immigration avec un tatouage de la forteresse de Vauban sur l’épaule. C’est une femme plus jeune que Djenne, c’est une fille indépendante qui a une autre présence. Djenne n’existe qu’à travers ses liens avec Djean et Djambo dont elle est respectivement l’épouse et la maman. Julia est son contraire. Ses cinq mètres de haut lui permettent d’ailleurs de se promener partout dans la ville sans être importunée."

"La crise du Covid nous a incités à aller à la rencontre des publics les plus fragiles. Nous avons parfois pris des claques face aux réalités locales. Mais c’est comme cela que l’on avance, que l’on se remet en question et que l’on peut se réinventer…"

Le Covid, moteur d’innovation

La crise du Covid a boosté la créativité et l’audace du centre culturel régional de Charleroi. « Nous avons fait des choses auxquelles nous n’aurions sinon peut-être jamais pensé, comme aller à la rencontre des résidents en maison de repos qui étaient coupés du monde et de leurs familles en raison du confinement » , explique Fabrice Laurent.

Les travaux du « cinq » en bonne voie

À son arrivée en 2012, Fabrice Laurent avait fait relooker la brasserie, dans les tons dominants noir et blanc. C’était avec le futur bouwmeester, Georgios Maillis. L’intention était d’en faire non pas un lieu de catering, mais un lieu de rencontres, de débats, de découvertes, d’échanges. La même logique a conduit à la création du « cinq », boulevard Bertrand, un bâtiment de six niveaux (un sous-sol technique, un rez-de-chaussée et quatre étages) entré en rénovation voici deux ans.

Les travaux intérieurs sont finis, ou presque. Il reste à améliorer l’enveloppe extérieure pour améliorer l’efficacité énergétique, un chantier imminent. En journée, c’est là que les spectateurs trouveront le nouveau desk d’accueil et la billetterie, pour leurs réservations ou abonnements. « Nous avons conservé le côté brut de l’ancien immeuble, ce qui lui confère un cachet loft , explique le directeur. Tous les espaces intérieurs ont été reconfigurés (enlèvement des cloisons et des faux plafonds) avec mise en conformité incendie et électricité. Chaque plateau aura une fonction particulière: salles de réunion au premier, centre d’expression et de créativité au deuxième, arts de la scène et répétitions au troisième et lieu de résidence au quatrième, avec quatre petits studios indépendants pour l’accueil d’artistes. » Si les travaux se poursuivent au même rythme, l’inauguration officielle pourrait intervenir dans un an, au printemps 2023.