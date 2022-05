Pas d’inquiétude pour la qualité de l’air carolorégien

Les stations de Lodelinsart et de Marchienne-au-Pont ont enregistré des valeurs légèrement inférieures: 22µg/m3. Quant à la dernière station de mesure située en bordure du parc Astrid contre l’entrée de la station de métro, ses résultats n’ont pas encore été communiqués. Elle s’est récemment intégrée dans le réseau afin de mieux refléter l’impact du trafic automobile sur la qualité de l’air. En Région wallonne, on n’observe aucun dépassement de la valeur limite horaire. Par conséquent, la directive européenne et les recommandations de l’OMS (aucun dépassement) sont toutes deux pleinement respectées. "Dans le cadre du projet du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), nous avons sollicité l’ISSEP (Institut Scientifique de Service Public) pour réaliser une campagne de mesure de la qualité de l’air et des oxydes d’azote tout au long du tracé. Des prélèvements ont ainsi été opérés, et une seconde campagne viendra après l’entrée en activité du service, selon la même méthodologie. Cela permettra d’en estimer l’impact" , souligne l’échevin de tutelle.

Une station complète a ainsi été installée pendant plusieurs mois à proximité du centre éducatif communal secondaire de Couillet sur la N5, et près du complexe sportif de Mont-sur-Marchienne sur la RN53.