Charleroi: feu vert pour l'aire d'accueil des gens du voyage

Pour sa création, une estimation de 519000 euros avait été inscrite au budget 2020. Ce coût sera très largement couvert par le subside wallon. "Pour les plus grandes communautés nomades comptant une centaine de familles, voire parfois davantage, il n’y a pas de solution" , nous assure-t-on chez le bourgmestre. Dans le dernier bulletin des questions écrites du Conseil communal, Paul Magnette apporte des réponses au Conseiller Brahim Ziane et aux citoyens du district Nord. Plusieurs sites dont la Ville avait la maîtrise foncière ont fait l’objet d’une étude comparative, rappelle-t-il. Celui de Gosselies a été retenu du fait de son caractère enclavé, de sa topographie et de son accessibilité. La proximité des grands axes est un autre critère de choix. Des contraintes telles que la pollution du sol, la présence de puits de mine, la localisation, la proximité des habitations ou les projets de réaffections ont écarté les sites concurrents. Pour s’assurer de l’absence de danger, l’intercommunale Igretec qui s’était vu confier le montage de ce dossier a fait procéder à des analyses de sol et de la qualité de l’air. Toutes ont conclu à l’absence de risques sanitaires.

Comme on le confirme au cabinet du bourgmestre, la demande de permis vient d’être introduite. Plusieurs mois seront nécessaires à son instruction. La mise en place du projet fera l’objet d’une évaluation. Pour apaiser les tensions qui naissent souvent de l’arrivée de familles nomades, la Ville a engagé une référente "gens du voyage". Cette dernière devrait transférer son bureau sur le site, appelé à devenir un lieu de vie, presque un nouveau quartier – de dimension modeste. Charleroi veut en faire un modèle. L’objectif est de pouvoir aboutir avant la fin de cette mandature.