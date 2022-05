Charleroi: des coups sur ses ex... et sur sa compagne actuelle

Ce jeudi, c’est pour des faits similaires que le jeune homme a, de nouveau, écopé d’une peine de prison. À plusieurs reprises entre 2019 et 2021, il s’est montré violent envers sa compagne actuelle. Une scène où il a repoussé la victime et une seconde scène où cette dernière a eu le bras cassé, entrainant une incapacité de travail de plus de quatre mois.