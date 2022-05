Il cachait la drogue dans la poussette de son enfant

Pourtant, les policiers l’avaient vu déposer le sac suspect dans la poussette de son enfant juste avant l’interpellation. Le parquet, qui estimait les explications de Mostafa comme dénuées de crédibilité, avait requis une peine de 18 mois de prison ferme pour la détention des produits stupéfiants et le séjour illégal. En état de récidive spéciale et légale après une condamnation en juillet 2018 pour des faits étrangement similaires, Mostafa a finalement écopé d’un an de prison ferme.