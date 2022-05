Charleroi: un retour extraordinaire pour les Journées Ensemble

Tout va donc commencer ce vendredi 6 mai, dès 9 heures du matin, avec le grand rassemblement final de l’opération "Extra Kids". Plus de 500 enfants prendront part à des ateliers de sensibilisation, de manière ludique et active. Ce même jour, de 9 heures à 13 heures, des "talents extraordinaires" presteront devant un jury professionnel; à la clé, des prix de 150 € pour les lauréats, qui proposeront du chant, de la magie, de la musique, de la déclamation, entre autres.

Le grand moment, ce sera, évidemment, la journée de samedi, le 7 mai, ouvert à tous, petits et grands, en accès libre et gratuit. Cette journée hautement festive proposera, de 10 heures à 17 heures, son village des enfants, avec moments circassiens, grimage, jeux anciens, stands forains, château gonflable et petits spectacles. Par deux fois, dans ce riche samedi, à 11 heures et à 15 heures, le site de la rue de la Bruyère verra défiler des "tandems extraordinaires", conçus tout au long de l’année au sein des établissements d’enseignement spécialisé. Les spectateurs pourront voter pour leur vélo préféré. Les ateliers inclusifs seront ouverts de 10 heures à 17 heures, avec, en point d’orgue, un grand Flash mob. Bar et petite restauration sont également assurés, toute la journée et le tirage de la "tombola extraordinaire" aura lieu vers 17h30.

Concerts et spectacles

Bien entendu, cette reprise de l’événement en présentiel implique aussi le grand retour des animations musicales qui ne manqueront pas d’attirer les Carolos en masse. Les organisateurs ont fait appel à quelques noms connus, dont des habitués du rendez-vous et de sa philosophie inclusive. Les spectacles familiaux se tiendront sous le grand chapiteau, afin d’éviter toute mauvaise surprise de la météo. Dès 11 heures 30, c’est l’homme-orchestre en personne, Rémy Bricka, qui partagera sa bonne humeur et sa "Vie en couleurs" avec les familles présentes. Vers 13h30, RST Vivant rendra hommage à Johnny Hallyday. À 15 heures, autre grand moment pour les petits et les grands qui le sont restés: Douchka revisitera son répertoire lié aux personnages Disney. Enfin, à 16 heures, les VIPotes joueront des reprises de blues et de rock, avant de laisser la place au groupe Pilgrims et son tribute à Queen. Tous ces concerts sont évidemment gratuits. Des séances de dédicaces et de photos avec les artistes seront organisées à partir de 14 heures.

Enfin, en parallèle à toutes ces animations, le samedi 7 mai sera aussi le moment de plusieurs défis sportifs, ouverts, forcément, aux participants valides et moins valides. Une balade à motos est au menu, ainsi qu’un jogging (5 km et 11,66 km) et une rando cyclo. Les inscriptions s’effectueront sur place, le jour même.

Une formule hybride qui pourrait durer

Sébastien Corazza est coordinateur de l’événement, au sein de la Province de Hainaut. Il revient sur l’histoire récente des « Journées Ensemble avec les Personnes extraordinaires »: « En 2020, ça a évidemment été un choc, tout était prêt, les commandes étaient passées, les contrats étaient signés. Le confinement général a été édicté à peine deux mois avant ce qui aurait dû être la treizième édition. Nous n’avons eu aucun autre choix que de tout annuler » . La Covid allait également impacter l’organisation, l’année suivante, mais avec un rien de positif: « En 2021, nous n’avons pas voulu nous résigner et nous avons mis en place une édition en ligne, avec plusieurs aspects qui ont bien fonctionné » . Le coordinateur avoue: « Par exemple, nous avons livré plus de contenus multimédias sur nos réseaux sociaux et nous avons constaté que la demande était là, pour ce genre de vidéos. Nous avons également organisé un colloque en webinaire qui s’est super bien déroulé, d’autant que certains participants faisaient face, de la sorte, à moins de soucis de mobilité pour prendre part à l’événement » .

Les organisateurs ont tiré la leçon qui s’imposait: « Dès l’approche de cette 14e édition, ces dernières semaines, nous avons mis en ligne plus de contenus, de vidéos, afin aussi de cultiver l’envie des participants. Vendredi dernier, nous avons organisé un ciné-club en distanciel; ça a bien fonctionné. L’envie est là, c’est cette formule hybride, avec forte présence en ligne et week-end de fête en présentiel, qui devrait désormais devenir la norme pour nos Journées Ensemble avec les Personnes extraordinaires » .