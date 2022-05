Allongement de l’aéroport de Charleroi: du bruit autour d’un sonomètre disparu

Le député a dès lors interrogé le ministre en charge des Aéroports, Adrien Dolimont. "Dans sa réponse, celui-ci a confirmé que le contrôle de la qualité et de la conformité à la réglementation en vigueur du sonomètre n’était effectivement pas encore repris dans l’arrêté ministériel. Certaines zones ont nécessité une rectification technique entraînant le déplacement de certains sonomètres" . L’intention est bien désormais de voir l’administration wallonne pourvoir soumettre le nouveau projet d’arrêté ministériel portant sur la localisation des sonomètres.

Christophe Clersy le rappelle: « C’est de la protection des riverains les plus impactés par l’allongement de la piste dont il est question. Même si aucun vol infractionnel supplémentaire n’a été constaté entre juillet 2020, date du dernier contrôle effectué sur la localisation de ce sonomètre F119 et aujourd’hui, je me félicite que le Gouvernement wallon s’active à prendre des mesures pour protéger les riverains de Ransart. Il est important que nous puissions veiller à ce que le mécanisme de protection mis en place soit réellement effectif à travers ce nouveau sonomètre » .