Plan Lumière à Charleroi : travaux en vue, Ville Basse

Le plan lumière du centre-ville va démarrer dans les prochains jours. Les quatre premières phases s’étaleront sur deux mois et demi, jusqu’à la mi-juillet, et cibleront le quartier de la Ville Basse et une partie de l’entre-ville. La phase n° 1 comprend les rues de Montigny, Prunieau et le semi-piétonnier de la rue de Dampremy; la phase n° 2, les rues des Rivages, Regniers, de Charleville sur un tronçon, Puissant d’Agimont, du Commerce, du Collège, et une partie du boulevard Tirou.

Véritable colonne vertébrale de la Ville Basse, ce dernier sera encore au planning de la phase n°3 avec les rues Ferrer, Navez, de Marcinelle, Heinzelin de Braucourt, des Trois Pistolets, Dupret et de Charleville (suite).

Enfin, la 4ephase portera sur l’éclairage des rues Cambier Dupret, Fernande Volral, d’Assaut, de l’Athénée, de Montigny (suite), le quai de Brabant et enfin les boulevards Tirou (fin) et Devreux.

Les luminaires de certains axes du centre-ville ont déjà fait l’objet de rénovations dans le cadre du plan Phénix, cofinancé par l’Europe et la Wallonie de 2007 à 2013. Au bout du compte, ce sont des milliers de tonnes de CO2qui ne seront plus rejetés dans l’atmosphère, au-delà des économies en termes de dépenses d’énergie.