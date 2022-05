Charleroi: l’activité de recyclage à Mont-sur-Marchienne va créer de 40 à 45 emplois

Au sein de son réseau, le groupe traite trois types de DEEE: ce que l’on appelle le "gros blanc" (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, boilers, etc.), les petits électro (micro-ondes, ordinateurs, grille-pain, fer à repasser, etc.) et les équipements réfrigérants (frigos, congélateurs…). Toutes ces matières font l’objet d’un traitement manuel spécifique avant broyage: démontage des composants dangereux (condensateurs, ampoules au mercure, tubes néon, piles et batteries, cartouches d’impression, éléments contenant de l’amiante, etc.) et des composants à haute valeur contenue (circuits imprimés, processeurs, disques durs d’ordinateurs, refroidisseurs, etc.). Dans le cas spécifique des frigos, une captation rigoureuse des gaz et des fluides est opérée en vue de leur dépollution. C’est la filiale Comet Services qui prend en charge cette primo dépollution.

Elle a un rôle social non négligeable, selon l’entreprise qui le souligne sur son site internet. Elle accueille notamment des personnes peu qualifiées ou sans emploi, ce qui favorise leur réintégration socioprofessionnelle. Le groupe Comet Sambre revendique un taux de valorisation de 98,4% des déchets qui transitent par ses unités d’exploitation. Il occupe actuellement près de 400 travailleurs.