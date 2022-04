Le viol a été porté à la connaissance des autorités judiciaires à la suite d’un banal contrôle routier, le 30 mai 2019. Ce jour-là, la police a souhaité contrôler un véhicule VW Polo conduit par l’un des deux prévenus.

Le chauffeur a garé le véhicule sur le côté, avant de prendre la fuite en courant. Un GSM Samsung a été découvert à l’intérieur de la voiture, avec le compte Snapchat de Mustapha.

C’est en procédant à une exploitation sommaire du téléphone que les policiers ont mis la main sur trois vidéos interpellantes datant du 26 mai, soit quatre jours plus tôt. " La première vidéo montre un homme en train d’avoir une relation sexuelle avec la victime. Cette dernière, qui a l’air plutôt faible, tente de repousser l’homme. La deuxième vidéo montre le même individu en train de terminer son acte avec un papier essuie-tout. Et la troisième vidéo se déroule dans une voiture. La tête de la victime est filmée et elle semble être inconsciente ", relatait le substitut Vervaeren à l’audience.

La jeune fille visible sur les vidéos, qui avait confirmé avoir consenti à la relation sexuelle, n’avait cependant aucun souvenir de la soirée à cause d’une consommation excessive d’alcool. " Elle ne se souvient même plus de s’être retrouvée dans le salon ou dans la voiture. Elle n’était pas en état de consentir. C’est impossible ", jugeait le parquet.

Absence de consentement

Interrogé sur la prévention de viol, Moussa (prénom d’emprunt) jurait que la victime était consentante. Son ami, lui, avait reconnu avoir filmé le tout à l’insu de la victime, " sans s’être caché ". Une peine de 4 ans de prison avait été requise pour le viol. Pour le voyeurisme, deux ans de prison avaient été sollicités.

Ce mercredi matin, Moussa a écopé de 3 ans de prison ferme et Mustapha de 15 mois de prison ferme. Le tribunal correctionnel n’a pas ordonné l’arrestation immédiate sollicitée par le parquet contre les deux hommes.