Charleroi: le salon de l’emploi de retour à Monceau-Fontaines

Ce salon est d’abord destiné aux stagiaires issus de l’insertion professionnelle. Quatre secteurs d’activité étaient privilégiés en 2022: la construction, le nettoyage, l’horeca et les métiers verts (entretien des parcs et jardins). Accent Interim, Atelier Cambier, Aviq, CPAS de Charleroi, Ekoservices, Entra, Espace Socrate, Grand Hôpital de Charleroi, Krinkels, La Défense, MDM Facilities, Mirec, Randstad Construct, Village n°1 et XLG ont répondu présent. "Cette année, 450 offres d’emploi étaient proposées" , se félicite Mélissa Dimatteo de Jobcoaching, une structure de l’ASBL Monceau Fontaines.

"Notre zoning d’économie sociale regroupe aujourd’hui 18 partenaires, avec 40 biens et services. Ils permettent chaque année à plus d’un millier de personnes d’aller vers l’emploi, de bénéficier de services d’accompagnement social et/ou professionnel (formations par le travail, logement social, microcrédit, développement durable, animation de personnes sourdes et malentendantes, création d’activités…). " Monceau-Fontaines et son écosystème de partenaires forment chaque année près de 350 stagiaires, tant dans les savoir-faire (métiers) que dans les savoir-être (comportements). Le salon leur donne l’opportunité d’entrer en contact avec des employeurs potentiels, pour des jobs à leur portée. C’est pour eux aussi l’occasion de se challenger. La Ville de Charleroi et le CPAS soutiennent l’initiative. Cette année, le CPAS en était d’ailleurs le principal sponsor. Son président, Philippe Van Cauwenberghe, s’est réjoui du retour de l’événement. Trois de ses collègues échevins (Alicia Monard, Laurence Leclercq et Xavier Desgain) ont pris part avec lui à l’inauguration.

De 9 à 14h, les exposants ont fait le plein de CV. Quatre conférences étaient au programme pour compléter la journée. Avant une partie festive et un concert en fin d’après-midi. Le succès de fréquentation du salon a confirmé son utilité, tant du point de vue des exposants que de celui des visiteurs. Rendez-vous est déjà fixé pour 2023!