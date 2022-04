Charleroi: la danse au rythme de sa journée

Tout commence dès ce soir, au Quai 10, salle Côté Parc, rue de Montigny, à 20 heures 30, avec une projection de Why we fight , un documentaire signé AlainPlatel et Mirjam Devriendt. Trois danseurs y témoignent de leur rapport au corps, et de la manière dont la violence, tant intérieure qu’extérieure, peut faire partie de l’exercice. L’équipe du film sera présente pour échanger avec le public à l’issue de la séance. C’est gratuit mais il faut s’inscrire à l’adresse emilie.harmegnies@quai10.be .

Demain et samedi, le grand plateau des Écuries va accueillir une pièce tendue et captivante, Crowd , de Gisèle Vienne. La foule du titre, c’est celle d’un groupe de jeunes, qui partage une rave party, dans un lieu indéfini, pour une durée inconnue. Jusqu’où la fête ira-t-elle, au son de la musique techno? Réponse ces 29 et 30 avril, à 20 heures. PAF: 15€, réservations via www.charleroi-danse.be .

Enfin, samedi, deux animations vont inciter les Carolos de tous âges à partager de bons moments, au sein des Écuries, de nouveau en partenariat avec le Quai 10. D’abord, des initiations au pilates vont permettre aux participants de se reconnecter avec leur propre corps, en prenant conscience du mouvement. Deux séances gratuites auront lieu: de 10 heures 30 à midi et de 14 heures à 15h30; inscriptions obligatoires à l’adresse celia.diaz@charleroi-danse.be .

Enfin, de 14 heures à 16 heures, trois jeux vidéo de plateforme seront proposés, dans les espaces des Écuries. Ces jeux, Pico Park, Audiosurf et Thumper, solliciteront le sens du rythme des joueurs, tout en se déroulant dans la thématique du monde du spectacle. Accès libre et gratuit.