Gosselies: violente agression à la clé démonte-roue

Après la deuxième intervention, la situation a totalement vrillé sur place. Paolo s’est montré violent et nerveux, après avoir bien bu. "La compagne et le cousin de cette dernière le disent. Le prévenu cherchait sa compagne depuis leur retour du café. Ce dernier a poussé la victime, qui est tombée au sol, avant d’aller dans son coffre pour prendre une clé démonte-roue et frapper le cousin au front" , confirmait le parquet sur base des déclarations des victimes.