Dans les rues de Charleroi à 18 ans pour vendre du cannabis

Rien ne prédestinait le jeune homme à devoir comparaître devant la justice ce mardi matin. Plutôt bon étudiant, Mario (prénom d’emprunt) a toujours collectionné les bons points dans son option. Usager de cannabis depuis 2014, l’étudiant parvenait à gérer sans problème sa consommation. Mais un évènement familial a perturbé son équilibre. " Mes parents ont divorcé en 2015 et c’est là que ma consommation a augmenté ", confie le jeune majeur. Pour faire plus simple: Mario consommait entre 3 et 5 grammes de cannabis par jour, soit environ une dizaine de joints. Pour financer cette consommation, le jeune homme s’est mis à vendre, dans les rues de Charleroi, tel " un dealer à la sauvette ", confirme-t-il.