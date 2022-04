Charleroi: des cours de français en plus pour les primo-arrivants

Il s’agit, bien évidemment, du Français langue étrangère, à savoir des cours de français à destination des personnes adultes provenant de pays non-francophones. En l’occurrence, cette offre supplémentaire de cours veut anticiper les mouvements déjà constatés sur le sol européen suite à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Les cours de FLE poursuivent un double objectif pour les primo-arrivants sur le territoire belge, et a fortiori dans le Pays de Charleroi: faciliter l’intégration, à court terme, des réfugiés et autres migrants et les aider, à moyen terme, à s’insérer socio-professionnellement.