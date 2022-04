Charleroi: les agences de location d’utilitaires se mettent à l’électrique

L’arrivée sur le marché d’une première agence de location de véhicules électriques est aussi l’occasion pour d’autres entreprises de tester et anticiper les changements à venir chez le personnel. "Actuellement, nous avons des contrats avec des sociétés comme ORES et d’autres de transport et de livraison. Leur but est de permettre au personnel de s’essayer à l’électrique sans devoir changer la flotte en totalité ou en partie. Les sociétés souhaitent de plus en plus se donner une image plus verte, mais se retrouvent parfois avec des délais de livraisons trop long. La location est donc une alternative."

Dans la pratique les choses ne sont pas si différentes que lorsqu’on loue un véhicule essence ou diesel. Lors de l’enlèvement de la camionnette, le plein d’électricité est fait. Il est alors possible de profiter d’une autonomie de 140 km ou 360 km, selon le modèle. Une carte donnant accès à des bornes chez un partenaire est alors fournie, ce qui permet de recharger avant de restituer le véhicule.

Même si le temps de rechargement est supérieur au temps nécessaire pour un plein de carburant traditionnel, le responsable assure qu’il est rare d’être complètement à plat et que l’offre de points de rechargements est suffisamment importante pour en trouver relativement facilement qui possèdent de bornes de charge rapide.