Action syndicale "coup de poing" à Charleroi

Le choix du lieu s’explique évidemment par la symbolique de la crise en cours: ORES gère le réseau de distribution d’électricité et de gaz. "La hausse des prix de l’énergie est un élément central qui frappe la population, même si nos revendications sont plus larges et restent les mêmes: nous ne sommes plus dans des demandes à court terme. Il faut agir sur la structure de notre modèle de société. Désormais, on voit que les conséquences de la libéralisation de tout, même du prix du pain, c’est que la hausse de tous les coûts retombe toujours sur la seule population des travailleurs et des allocataires sociaux" , assène Fabrice Eeklaer, secrétaire fédéral de la CSC Charleroi.

Les syndicalistes, surtout, rappellent que cette action coup de poing s’accompagne d’un préavis de grève interprofessionnel, qui a été déposé pour le Pays de Charleroi. "Il y aura donc, ce vendredi 22 avril, des actions et des interruptions de travail dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs" , soulignent-ils. Si l’ampleur exacte des conséquences pour les usagers reste difficile à estimer, il ne fait aucun doute que chacun est invité à prendre des dispositions pour faire face aux disruptions quasi certaines dans les services communaux de la Ville ou le TEC Charleroi, notamment.